Beşiktaş, Fatih Karagümrük karşısında moral depoladı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 2-0 kazandı.

ÇİZGİ ÜSTÜNDE MÜDAHALE

8. dakikada soldan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde önde direkte iyi yükselen Jota Silva'nın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Grbic, topu çizgi üzerinden çıkardı.

GRBIC GOLE İZİN VERMEDİ

34. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Cerny'nin sert şutunda kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

BEŞİKTAŞ JOTA İLE GOLÜ BULDU

41. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Cerny, topu ceza sahasının sol çaprazındaki Jota Silva'ya gönderdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra çaprazdan yaptığı vuruşta topu kaleci Grbic'in sağından ağlarla buluşturdu.

SİYAH-BEYAZLILAR PENALTI KAZANDI

Karşılaşmanın 54. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda bir karambol yaşandı. Pozisyonun sonunda oyunculardan seken top kaleci Grbic'te kaldı. Oyunun durmasının ardından VAR'ın uyarısıyla monitöre giden Halil Umut Meler, pozisyonu incelemesinin ardından Serginho'nun topa eliyle müdahale ettiğini belirterek beyaz noktayı gösterdi.

CENGİZ ÜNDER PENALTIDA BAŞARISIZ

Penaltıda topun başına gelen Cengiz Ünder, sol köşeye yerden sert bir vuruş yaptı. Ev sahibi ekibin kalecisi Grbic, köşeye iyi uzanarak gol izni vermedi.

BEŞİKTAŞ FARKI İKİYE ÇIKARDI

Maçın 71. dakikasında El Bilal Toure ile Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasına giren Cengiz'in çevirdiği topta Toure topu kontrol etti ve üst köşeye şık bir vuruşla topu ağlara yolladı.

GRBIC MAÇI 10 KURTARIŞLA TAMAMLADI

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük kalesini koruyan Ivo Grbic, mücadeleyi 10 kurtarışla tamamladı ve takımı adına yıldızlaştı.

3 PUAN BEŞİKTAŞ'IN

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Beşiktaş kazandı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, deplasmanda üst üste ikinci kez kazanarak puanını 24'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 8 puanla son sırada kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği deplasmanında 3 puan arayacak.