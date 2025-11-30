Haberler

Beşiktaş, Fatih Karagümrük karşısında moral depoladı

Beşiktaş, Fatih Karagümrük karşısında moral depoladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri Jota Silva ve El Bilal Toure'den geldi. Ev sahibi ekibin kalecisi Grbic, maçı 10 kurtarışla tamamladı.

  • Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.
  • Beşiktaş'ın gollerini Jota Silva ve El Bilal Toure attı.
  • Beşiktaş, bu galibiyetle puanını 24'e yükseltti; Fatih Karagümrük 8 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 2-0 kazandı.

ÇİZGİ ÜSTÜNDE MÜDAHALE

8. dakikada soldan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde önde direkte iyi yükselen Jota Silva'nın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Grbic, topu çizgi üzerinden çıkardı.

GRBIC GOLE İZİN VERMEDİ

34. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Cerny'nin sert şutunda kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

BEŞİKTAŞ JOTA İLE GOLÜ BULDU

41. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Cerny, topu ceza sahasının sol çaprazındaki Jota Silva'ya gönderdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra çaprazdan yaptığı vuruşta topu kaleci Grbic'in sağından ağlarla buluşturdu.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük karşısında moral depoladı

SİYAH-BEYAZLILAR PENALTI KAZANDI

Karşılaşmanın 54. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda bir karambol yaşandı. Pozisyonun sonunda oyunculardan seken top kaleci Grbic'te kaldı. Oyunun durmasının ardından VAR'ın uyarısıyla monitöre giden Halil Umut Meler, pozisyonu incelemesinin ardından Serginho'nun topa eliyle müdahale ettiğini belirterek beyaz noktayı gösterdi.

CENGİZ ÜNDER PENALTIDA BAŞARISIZ

Penaltıda topun başına gelen Cengiz Ünder, sol köşeye yerden sert bir vuruş yaptı. Ev sahibi ekibin kalecisi Grbic, köşeye iyi uzanarak gol izni vermedi.

BEŞİKTAŞ FARKI İKİYE ÇIKARDI

Maçın 71. dakikasında El Bilal Toure ile Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasına giren Cengiz'in çevirdiği topta Toure topu kontrol etti ve üst köşeye şık bir vuruşla topu ağlara yolladı.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük karşısında moral depoladı

GRBIC MAÇI 10 KURTARIŞLA TAMAMLADI

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük kalesini koruyan Ivo Grbic, mücadeleyi 10 kurtarışla tamamladı ve takımı adına yıldızlaştı.

3 PUAN BEŞİKTAŞ'IN

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Beşiktaş kazandı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, deplasmanda üst üste ikinci kez kazanarak puanını 24'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 8 puanla son sırada kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği deplasmanında 3 puan arayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, hava gücünü sahneye çıkardı

Kuzey Kore liderinden tüm dünyaya mesaj! Göz dağı verdi
Ankara'da telebar operasyonu! 56 kişi gözaltına alındı

Şehri ayağa kaldıran telebar operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, hava gücünü sahneye çıkardı

Kuzey Kore liderinden tüm dünyaya mesaj! Göz dağı verdi
Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini

Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini
Dubai'de canlı yayında dayak skandalı:MMA dövüşçüsü, Subo'yu yere serdi

Canlı yayında öldüresiye dayak! MMA dövüşçüsü öfkesine hakim olamadı
Real Madrid'den binlerce beğeni alan Arda Güler paylaşımı

Real Madrid'den binlerce beğeni alan Arda Güler paylaşımı
Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı

Çantanızda bu 2 şey mutlaka bulunmalı! Biri tuz diğeri daha ilginç
Taş, sopa ve bıçaklar kullanıldı! İki grup arasında kavga

Taş, sopa ve bıçaklar kullanıldı! İki grup arasında kavga
Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı

Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı
25 ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin gıda devi iflasın eşiğinde

Türkiye'nin gıda devi iflas bayrağını çekti
Trabzon-Bayburt sınırında yapılıyor! 3 bin 140 metre rakımda yükselecek

İki ilimizin sınırında yapılıyor! 3 bin 140 metre rakımda yükselecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.