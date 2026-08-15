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Beşiktaş Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Beşiktaş, Süper Lig ilk haftasında yarın sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Teknik direktör Italiano yönetimindeki son antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalar yapıldı. Maç saat 21.30'da Tüpraş Stadı'nda.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Eyüpspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, duran top ve tam sahada yapılan taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Beşiktaş, ligin ilk haftasında yarın Eyüpspor'u Tüpraş Stadı'nda ağırlayacak. Saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Kaynak: AA
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