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Beşiktaş, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Beşiktaş, Süper Lig ilk haftasında yarın 21.30'da Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla bitirdi. Teknik Direktör Italiano yönetiminde kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, duran top ve tam sahada yapılan taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında yarın saat 21.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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