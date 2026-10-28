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Beşiktaş, EuroLeague'in 8. haftasında Olympiakos'a 81-73 yenildi

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Beşiktaş, EuroLeague'in 8. haftasında Olympiakos'a 81-73 yenildi
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Beşiktaş, EuroLeague'in 8. hafta karşılaşmasında Olympiakos'a 81-73 mağlup oldu. İlk yarıyı 36-42 geride tamamlayan siyah-beyazlılar, final periyoduna 58-61 geride girmesine rağmen mağlubiyetten kurtulamadı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Sasa Pukl, Robert Lottermoser, Igor Dragojevic

Beşiktaş : David DeJulius 12, Jaylen Nowell 15, Conor Morgan 11, Metecan Birsen 10, Anthony Brown 9, Eugene Omoruyi 7, Scottie Wilbekin 5, Wenyen Gabriel 4, Berk Uğurlu, Ante Zizic

Olympiakos: Sasha Vezenkov 16, Tyrique Jones 15, Donta Hall 14, Tyson Christopher Ward 13, Codi Miller-McIntyre 9, Mbaye Ndiaye 7, Cory Joseph 4, Kostas Papanikolaou 3, Nikolaos Plotas, Omiros Netzipoglou

1'inci Periyot: 23-25

Devre: 36-42

3'üncü Periyot: 58-61

EuroLeague'in 8'inci hafta karşılaşmasında Siyah-beyazlılar maça; Berk Uğurlu, Jaylen Nowell, Anthony Brown, Eugene Omoruyi ve Ante Zizic beşiyle başladı. Beşiktaş, müsabakanın ilk çeyreğini 23-25 geride geçirdi. Siyah-beyazlılar, ilk yarıyı ise 36-42 geride tamamladı. Final periyoduna 58-61 geride giren Beşiktaş Basketbol Takımı karşılaşmadan 81-73 mağlup ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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