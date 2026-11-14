Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş, EuroLeague'in 11. haftasında deplasmanda LDLC Asvel'i 95-91 mağlup etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin 11. haftasında deplasmanda Fransa'nın LDLC Asvel ekibini 95-91 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet elde ederken LDLC Asvel 7. mağlubiyetini aldı.

Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında deplasmanda Fransa'nın LDLC Asvel ekibini 95-91 mağlup etti.

LDLC Arena'daki mücadelenin ilk çeyreğini 28-25 geride bitiren Beşiktaş, devreyi de 52-43 yenik kapattı.

Üçüncü çeyrekte farkı eriten siyah-beyazlı ekip, son çeyreğe 68-65 geride girdi. Son çeyreğin ikinci dakikasında 73-72 öne geçen Beşiktaş, maçı da 95-91 kazandı.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet elde etti.

LDLC Asvel ise ligde 7. mağlubiyetini aldı.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Arızalı teknede 29 Ekim'den beri sürükleniyorlardı! 3 Papua Yeni Gineliyi Çinli balıkçılar kurtardı

29 Ekim'den beri denizde sürükleniyorlardı! İşte son halleri
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zonguldak'ta ortalığı birbirine kattı! 5 motosiklet ve 3 araca çarptı

Ortalığı saniyeler içinde birbirine kattı! Önüne ne çıktıysa sürükledi
Ecevit'in davetiyle CHP'ye katılmıştı! 60 yıl sonra çizgisini değiştirdi

Ecevit davet etmişti! 60 yıllık CHP'liden radikal karar
Niğde’de okulun ikinci katından düşen kız öğrenci yaralandı

Okulda korkunç olay! Küçük kız hastanelik oldu
Fatih Terim 83 bin TL'lik hesabı böyle kapattı! Herkes şaşkın29

Yedi içti, hesap gelince cüzdana değil kaleme sarıldı

ABD'de tüm uçuşlar durduruldu19

ABD'de kırmızı alarm! Tüm uçuşlar durduruldu
Yasak aşk ve casusluk iddialarının ardından yeni skandal! Yasaklı Nvidia çipleri Çin'de ortaya çıktı

Yasak aşk skandalında ikinci perde! Yasaklı çiplerin rotası şaşırttı
Arda Güler dünyayı ayağa kaldırdı! Avrupa basını mest oldu13

Arda'nın frikiği dünyayı salladı! Avrupa basınından övgü yağdı