Beşiktaş, EuroLeague'in 11. haftasında deplasmanda LDLC Asvel'i 95-91 mağlup etti

Beşiktaş, EuroLeague'in 11. haftasında deplasmanda LDLC Asvel'i 95-91 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin 11. haftasında deplasmanda Fransa'nın LDLC Asvel ekibini 95-91 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet elde ederken LDLC Asvel 7. mağlubiyetini aldı.
Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında deplasmanda Fransa'nın LDLC Asvel ekibini 95-91 mağlup etti.
LDLC Arena'daki mücadelenin ilk çeyreğini 28-25 geride bitiren Beşiktaş, devreyi de 52-43 yenik kapattı.
Üçüncü çeyrekte farkı eriten siyah-beyazlı ekip, son çeyreğe 68-65 geride girdi. Son çeyreğin ikinci dakikasında 73-72 öne geçen Beşiktaş, maçı da 95-91 kazandı.
Siyah-beyazlılar, bu sonuçla ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet elde etti.
LDLC Asvel ise ligde 7. mağlubiyetini aldı.
Kaynak: AA