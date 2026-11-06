Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş, EuroLeague'de Zalgiris Kaunas'a 67-83 yenilerek 6. yenilgisini aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, EuroLeague'de Zalgiris Kaunas'a 67-83 yenilerek 6. yenilgisini aldı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EuroLeague'in 10'uncu haftasında Beşiktaş, evinde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a 67-83 yenildi. Bu sonuçla Zalgiris Kaunas 6'ncı galibiyetini alırken Beşiktaş 6'ncı yenilgisini yaşadı.

SALON: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Emilio Perez, Mario Majkic

BEŞİKTAŞ: Anthony Brown 10, Omoruyi 17, Gabriel 14, DeJulius 5, Nowell 4, Dotson 8, Walker IV 7, Metecan Birsen 2, Morgan, Wilbekin, Zizic

ZALGIRIS KAUNAS: Sterling Brown 7Carsen Edwards 11, Valanciunas 12, Evans 6, Tubelis 14, Butkevicius 3, Sleva 5, Lee 10, Ulanovas 2, Grigonis 13, Akobundu-Ehiogu

1'İNCİ PERİYOT: 17-20

DEVRE: 31-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 44-62

EuroLeague'in 10'uncu haftasında Beşiktaş, evinde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk periyodunu Zalgiris 20-17 önde kapatırken, ikinci periyotta farkı biraz daha arttırarak ilk devreyi 45-31'lik skorla bitirdi. Üçüncü periyotta 62-44 öne geçen Litvanya ekibi, parkeden 83-67'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Zalgiris Kaunas, 6'ncı galibiyetini elde etti. Beşiktaş ise 6'ncı yenilgisini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dünya medya temsilcileri Çin'de! Haberler.com CEO’su Dr. Sümeyra Teymur, Xinhua'ya konuştu

Haberler.com CEO’su Dr. Sümeyra Teymur, Xinhua'ya konuştu
Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında bir korkutan deprem daha
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canını kurtarmak için Rus askerlerini hiç düşünmeden ele verdi

Böyle ihanet görülmedi! Canını kurtarmak için yaptığına bakın
Hakan Bahçetepe hakkında tahliye kararı14

İstanbul'da tutuklu CHP'li belediye başkanı için tahliye kararı
Kar fena bastırdı! İki ilde araçlar yolda kaldı

Kar fena bastırdı! İki ilde araçlar yolda kaldı
8 kişilik katliamda dikkat çeken sözler: Aşiretimizin en büyük sorunu bu tür olaylar

8 kişilik katliamda dikkat çeken sözler: Aşiretimizin en büyük sorunu
Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı37

Amedspor maçına saatler kala bombayı patlattı
Milli Takım'a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu! İşte o anlar14

Televizyonu böyle takip etti! Adını duyunca kendinden geçti
Kılıçdaroğlu'ndan yeni yönetim sistemi çıkışı! Yarı başkanlığa açık kapı bıraktı

Kılıçdaroğlu bu kez bambaşka bir yönetim sistemi önerdi