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Beşiktaş, EuroLeague'de 33. maçında yarın Virtus Bologna'ya konuk olacak

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Beşiktaş, EuroLeague'de 9. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Virtus Bologna'ya konuk olacak. PalaDozza Spor Salonu'ndaki maç TSİ 22.30'da başlayacak; ligde 3 galibiyet ve 5 mağlubiyetle averajla 13. sırada bulunan siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'ndeki 33. maçına çıkacak.

Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 9. haftasında yarın deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşılaşacak.

PalaDozza Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak.

Ligde 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, averajla 13. sırada bulunuyor. Beşiktaş, son olarak sahasında karşılaştığı Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 81-73 yenildi.

Virtus Bologna ise dörder galibiyet ve yenilgiyle 12. basamakta kendine yer buldu.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki 33. maçı

Siyah-beyazlı takım, tarihinde ikinci kez mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde 33. kez sahaya çıkacak.

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde yaptığı 32 maçta 10 galibiyet ve 22 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Kaynak: AA
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