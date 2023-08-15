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"Transfer yapamıyor" denilen Beşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızına da formayı giydiriyor

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Geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica'nın yeni adresi Beşiktaş oluyor. Siyah beyazlılar, Rashica'yı 5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmak üzere. Oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağı ve Rashica'nın bu gece İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olması bekleniyor..

Kadrosunu güçlendirmey edevam eden Beşiktaş geçen yıl Galatasaray'dan da tanıdığımız Milot Rashica için kulübü Norwich City ile resmi görüşmelere başladı.

Sercan Dikme'nin haberine göre, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica için Beşiktaş'ın devreye girdiği ve oyuncunun transferini tamamladığı belirtildi.

Siyah beyazlılar, Rashica'yı 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Beşiktaş'ın Rashica ile de 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Milot Rashica, bu gece saat 01.10'da sağlık kontrolü için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Milot Rashica Galatasaray Beşiktaş Spor Haberler

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