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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde Baskonia'yı 92-84 yendi.

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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda İspanyol ekibi Baskonia'yı 92-84 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip bu sonuçla ikinci galibiyetini alırken, Baskonia 3. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Buesa Arena

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Thomas Bissuel (Fransa), Sergio Silva (Portekiz)

Baskonia : Lawson 10, Simmons 8, Stewart 7, Sedekerskis 2, Faried 10, Duarte 23, Joksimovic 6, Kurucs 5, Spagnolo, Baugh 9, Santos 4

Beşiktaş : Dotson 14, Omoruyi 2, Brown 9, Nowell 12, Gabriel 14, Dejulius 4, Morgan 3, Metecan Birsen 2, Wilbekin 24, Furkan Korkmaz 2, Zizic 6

1. periyot: 20-28

Devre: 51-49

3. periyot: 71-73

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda İspanyol ekibi Baskonia'yı 92-84 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla ikinci galibiyetini elde ederken, ev sahibi takım 3. mağlubiyetini yaşadı.

Diğer yandan, Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Baskonia karşısında siyah-beyazlı takımın başında 200. maçına çıktı.

Kaynak: AA
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