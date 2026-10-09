Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde Baskonia'yı 92-84 yendi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda İspanyol ekibi Baskonia'yı 92-84 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip bu sonuçla ikinci galibiyetini alırken, Baskonia 3. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Buesa Arena
Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Thomas Bissuel (Fransa), Sergio Silva (Portekiz)
Baskonia : Lawson 10, Simmons 8, Stewart 7, Sedekerskis 2, Faried 10, Duarte 23, Joksimovic 6, Kurucs 5, Spagnolo, Baugh 9, Santos 4
Beşiktaş : Dotson 14, Omoruyi 2, Brown 9, Nowell 12, Gabriel 14, Dejulius 4, Morgan 3, Metecan Birsen 2, Wilbekin 24, Furkan Korkmaz 2, Zizic 6
1. periyot: 20-28
Devre: 51-49
3. periyot: 71-73
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda İspanyol ekibi Baskonia'yı 92-84 mağlup etti.
Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla ikinci galibiyetini elde ederken, ev sahibi takım 3. mağlubiyetini yaşadı.
Diğer yandan, Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Baskonia karşısında siyah-beyazlı takımın başında 200. maçına çıktı.