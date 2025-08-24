Beşiktaş, Emrecan Terzi'yi Serik Spor'a Kiraladı

Beşiktaş, genç sol bek Emrecan Terzi'nin Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serik Spor'a kiralandığını duyurdu.

Siyah-beyazlıların resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi'nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serik Spor ile anlaşmaya varılmıştır. Serkan Emrecan Terzi'ye yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. - İSTANBUL