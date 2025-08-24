Beşiktaş, Emrecan Terzi'yi Serik Spor'a Kiraladı

Beşiktaş, Emrecan Terzi'yi Serik Spor'a Kiraladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, genç sol bek Emrecan Terzi'nin Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serik Spor'a 2025-26 sezonu sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş, genç sol bek Emrecan Terzi'nin Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serik Spor'a kiralandığını duyurdu.

Siyah-beyazlıların resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi'nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serik Spor ile anlaşmaya varılmıştır. Serkan Emrecan Terzi'ye yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Osmanlı batığından bir müzeyi dolduracak kadar eser çıktı

Osmanlı batığından bir müzeyi dolduracak kadar eser çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağla Şıkel'le başrol planı tepki çekti, Ozan Güven gelen eleştiriler üzerine oyundan çekildi

Tepkiler çığ gibi büyüdü, plan rafa kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.