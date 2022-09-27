Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, yarın Cholet Basket'e konuk olacak Spor Haberleri Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın ön eleme turu yarı finalinde yarın Fransa temsilcisi Cholet Basket'e konuk olacak. Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın ön eleme turu yarı finalinde yarın Fransa temsilcisi Cholet Basket'e konuk olacak. La Meilleraie Spor Salonu'daki karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak. Siyah-beyazlı takım, rakibini yendiği takdirde finale yükselecek. Final mücadelesi de yine Cholet şehrinin ev sahipliğinde 30 Eylül Cuma günü yapılacak. Beşiktaş Emlakjet yarı final sonrası finalde de rakibine üstünlük sağlaması halinde FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda gruplarda mücadele etme hakkı yakalayacak. Spor Kaynak: AA / Ercan Doğan basketbol Beşiktaş Fransa Spor Haberler

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