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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Kyle Allman'ı kadrosuna dahil etti

5 Aralık 2023 18:09 Son Güncelleme: 18:10 Abone Ol

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Kyle Allman'ı kadrosuna dahil etti. Son olarak Darüşşafaka'da forma giyen 26 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşme imzalandı. Allman, Bahçeşehir Koleji maçında kadroda yer alabilecek.