Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Kyle Allman'ı kadrosuna dahil etti
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Kyle Allman'ı kadrosuna dahil etti. Son olarak Darüşşafaka'da forma giyen 26 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşme imzalandı. Allman, Bahçeşehir Koleji maçında kadroda yer alabilecek.
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Kyle Allman'ı kadrosuna dahil etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşkafa Lassa'da forma giyen 26 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
1.91 metre boyundaki oyun kurucu Allman, teknik ekibin uygun görmesi halinde ligde oynanacak Bahçeşehir Koleji maçının kadrosunda yer alabilecek.