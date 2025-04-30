Beşiktaş, Emlak Konut ile Proje Geliştirmek İçin Protokol İmzaladı
Beşiktaş Kulübü, Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan taşınmazı için Emlak Konut ile iş birliği protokolü imzaladı. Projeden elde edilecek gelirle kulüp mali olarak güçlenecek.
Beşiktaş : "Kulübümüz, Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan 15.382,49 m yüz ölçümüne sahip taşınmazımız üzerinde proje geliştirmek amacıyla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile iş birliği protokolü imzalamıştır. Projeden elde edilecek gelirle kulübümüz mali açıdan güçlü bir yapıya kavuşacaktır." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor