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Beşiktaş, Emlak Konut ile Proje Geliştirmek İçin Protokol İmzaladı

Beşiktaş, Emlak Konut ile Proje Geliştirmek İçin Protokol İmzaladı
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Beşiktaş Kulübü, Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan taşınmazı için Emlak Konut ile iş birliği protokolü imzaladı. Projeden elde edilecek gelirle kulüp mali olarak güçlenecek.

Beşiktaş : "Kulübümüz, Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan 15.382,49 m yüz ölçümüne sahip taşınmazımız üzerinde proje geliştirmek amacıyla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile iş birliği protokolü imzalamıştır. Projeden elde edilecek gelirle kulübümüz mali açıdan güçlü bir yapıya kavuşacaktır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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