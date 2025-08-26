Beşiktaş El Bilal Toure'yi resmen açıkladı

Beşiktaş El Bilal Toure'yi resmen açıkladı
Beşiktaş, Atalanta'dan El Bilal Toure'nin şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralandığını resmi olarak duyurdu.

Yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Beşiktaş, Atalanta'dan El Bilal Toure'nin şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

KAP GELDİ

"Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüzün şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunmaktadır."

ATALANTA DA AÇIKLADI

Beşiktaş'tan önce transfer için resmi açıklamayı yapan Atalanta ise El Bilal Toure'nin belirli şartların gerçekleşmesi durumunda zorunlu hale gelecek satın alma opsiyonu ile birlikte Beşiktaş'a kiralandığını duyurdu.

