Beşiktaş, El Bilal Toure'yi Kadrosuna Kattı
Beşiktaş, Malili futbolcu El Bilal Toure'nin geçici transferi için kulübü ile anlaşmaya vardı. Kulüp, anlaşmada şarta bağlı satın alma opsiyonunun bulunduğunu açıkladı.

Beşiktaş, Malili futbolcu El Bilal Toure'yi kadrosuna kattı.

Beşiktaş, El Bilal Toure'nin geçici transferi için anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu El Bilal Toure'nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüzün şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunmaktadır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
