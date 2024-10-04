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Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a Yenilerek Avrupa'daki 105. Mağlubiyetini Aldı

Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a Yenilerek Avrupa'daki 105. Mağlubiyetini Aldı
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UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Beşiktaş, evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-1 kaybederek Avrupa kupalarındaki 105. mağlubiyetini yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında sahasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-1 kaybeden Beşiktaş, Avrupa kupalarında 105. mağlubiyetini yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Beşiktaş, evinde Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenildi. Frankfurt karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 246. maçına çıkan Kartal, 105. mağlubiyetini yaşadı. Avrupa'da 92 galibiyet, 49 da beraberliği olan siyah-beyazlılar, rakip ağları 329 kez sarsarken, filelerinde 376 gole engel olamadı.

Avrupa Ligi'nde 46. yenilgi

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda 125. kez boy gösteren Kara Kartal, 54 galibiyet, 25 beraberlik ve 46 mağlubiyet aldı. Söz konusu müsabakalarda 198 kez gol sevinci yaşarken, ağlarında 166 gol gördü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Eintracht Frankfurt Frankfurt Beşiktaş Futbol Finans Spor

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