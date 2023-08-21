Beşiktaş, Dynamo Kiev maçı için hazırlıklara başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Dynamo Kiev ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Yeni transfer Bakhtiyor Zaynutdinov da ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Dynamo Kiev ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışması ve minyatür kale maç sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı. Öte yandan siyah-beyazlıların yeni transferi Bakhtiyor Zaynutdinov, ilk antrenmanına çıkarken, Pendikspor maçında forma giyen oyuncular ise günü izinli olarak geçirdi.

Siyah-beyazlı ekip, Dynamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.