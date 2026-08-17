Haberler

Beşiktaş UEFA listesine Vlahovic'i ekledi

Beşiktaş UEFA listesine Vlahovic'i ekledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacağı Kauno Zalgiris maçları öncesi yeni transfer Dusan Vlahovic’in ismini UEFA listesine ekledi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacağı Kauno Zalgiris maçları öncesi yeni transfer Dusan Vlahovic'in ismini UEFA listesine ekledi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile oynayacak Beşiktaş, UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesini güncelledi. Siyah-beyazlıların güncel kadrosunda yeni transfer Dusan Vlahovic de yer aldı.

Beşiktaş'ın UEFA kadrosu şöyle:

"Alexander Nübel, Doğan Alemdar. Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Michael Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Hyeongyu Oh, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan ABD'ye saldırı tehdidi

Dünyayı tedirgin eden tehdit bu kez İran'dan! ABD'ye süre verdiler

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gençlerbirliği'nden Lukaku'ya açık davet: Başımızın üstünde yeri var

Süper Lig ekibinden Lukaku'ya açık davet: Başımızın üstünde yeri var
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku

Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku
Ederson sonunda muradına eriyor

Sonunda muradına erdi
İsmail Kartal henüz sezonun başında kader sınavına çıkıyor

Böyle olacağını günler öncesinde kim tahmin ederdi?
Galatasaray'dan Amedspor'a transfer

Galatasaray'dan Amedspor'a gitti!
CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü'den YENİ Parti'ye Menderes mesajı: Seçim kaybetmeye alışın

Düşman kardeşler! Yeni Parti'ye dedikleri kavgada söylenmez

Arnavutluk'un en çok aranan suçlularından biri Bayraktar İHA ile yakalandı

Ülkenin en çok aranan suçlusu Bayraktar İHA ile yakalandı