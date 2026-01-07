Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil operasyon geçirdi
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdi ve sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Yoğun bakımda tetkik ve kontrollerine devam ediliyor.
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdi.
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'in geçirdiği operasyon sonrası yoğun bakıma alınarak tetkik ve kontrollerinin devam ettiği, sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Tedavi sürecinin doktorları tarafından yakından takip edildiği belirtilen Ürkmezgil, birkaç gün daha yoğun bakım gözetimiyle kalacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor