Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil operasyon geçirdi

Güncelleme:
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdi ve sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Yoğun bakımda tetkik ve kontrollerine devam ediliyor.

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdi.

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'in geçirdiği operasyon sonrası yoğun bakıma alınarak tetkik ve kontrollerinin devam ettiği, sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Tedavi sürecinin doktorları tarafından yakından takip edildiği belirtilen Ürkmezgil, birkaç gün daha yoğun bakım gözetimiyle kalacak. - İSTANBUL

500

