Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil yoğun bakıma alındı
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, yaşadığı sağlık probleminin ardından geçirdiği başarılı bir cerrahi müdahale sonrası yoğun bakımda gözetim altında tutuluyor

  • Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde cerrahi operasyon geçirdi.
  • Ahmet Ürkmezgil'in sağlık durumu stabil ve birkaç gün daha yoğun bakımda kalacak.
  • Ameliyat başarılı geçti ve tedavi süreci tıbbi protokollere uygun ilerliyor.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle bu sabah saatlerinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde başarılı bir cerrahi operasyon geçirdi.

SAĞLIK DURUMU STABİL

Deneyimli iş insanı yapılan operasyonun ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Ürkmezgil'in tetkik ve kontrolleri sürerken, sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Doktorlar, tedavi sürecinin tamamen tıbbi protokollere uygun şekilde ilerlediğini ve gelişmelerin kamuoyu ile gerektiği şekilde paylaşılacağını belirtti.

BİRKAÇ GÜN DAHA YOĞUN BAKIMDA KALACAK

Aile yakınlarından edinilen bilgilere göre, ameliyatın başarılı geçmesi üzerine hekimlerin genel seyri umut verici bulduğu ve sürecin birkaç gün daha yoğun bakım gözetimiyle devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor
