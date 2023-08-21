Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı için kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yapacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Yeni transferler Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov kadroya dahil edildi. Rachid Ghezzal, Kerem Atakan Kesgin, Emrecan Bulut ve Semih Kılıçsoy ise UEFA kadrosundan çıkarıldı.