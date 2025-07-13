Beşiktaş, Devon Dotson'u Kadrosuna Kattı
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, İspanya'nın Joventut Badalona takımında oynayan guard Devon Dotson ile sözleşme imzaladı.
BEŞİKTAŞ Erkek Basketbol Takımı, son olarak İspanya ekiplerinden Joventut Badalona'da forma giyen Devon Dotson'u kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı ekip, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş GAİN Takımımız, Devon Dotson ile sözleşme imzaladı. 2025/26 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş GAİN Takımımız, Birleşik Amerikalı guard Devon Dotson'ı kadrosuna kattı."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor