Beşiktaş, Devon Dotson'u Kadrosuna Kattı

Beşiktaş, Devon Dotson'u Kadrosuna Kattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, İspanya'nın Joventut Badalona takımında oynayan guard Devon Dotson ile sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ Erkek Basketbol Takımı, son olarak İspanya ekiplerinden Joventut Badalona'da forma giyen Devon Dotson'u kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı ekip, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş GAİN Takımımız, Devon Dotson ile sözleşme imzaladı. 2025/26 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş GAİN Takımımız, Birleşik Amerikalı guard Devon Dotson'ı kadrosuna kattı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Fransa'nın sömürgesi Yeni Kaledonya'da özel statülü bir devlet kuruluyor

Tarihi anlaşma! Yeni bir devlet kuruluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya davasında 4 sanık hakkında karar

78 canımızı yitirdiğimiz yangın davasında 4 kişi için ev hapsi kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.