Beşiktaş, Devon Dotson'ı Transfer Etti
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, 25 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Devon Dotson'ı transfer ettiğini açıkladı. Dotson, 2025-2026 sezonunda siyah-beyazlı takımda yer alacak.
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Devon Dotson'ı transfer ettiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda Beşiktaş'ta yer alacak.
Dotson, son olarak İspanya'nın Joventut Badalona takımında forma giydi.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor