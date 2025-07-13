Beşiktaş, Devon Dotson'ı Transfer Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, 25 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Devon Dotson'ı transfer ettiğini açıkladı. Dotson, 2025-2026 sezonunda siyah-beyazlı takımda yer alacak.

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Devon Dotson'ı transfer ettiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda Beşiktaş'ta yer alacak.

Dotson, son olarak İspanya'nın Joventut Badalona takımında forma giydi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Fransa'nın sömürgesi Yeni Kaledonya'da özel statülü bir devlet kuruluyor

Tarihi anlaşma! Yeni bir devlet kuruluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkent'te 26 katlı binada yangın! 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

26 katlı binada çıkan yangında 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.