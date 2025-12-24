Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe–Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran için tribünlerde destek mesajı içeren bir pankart açıldı. Pankartı gören Saran'ın duygulandığı ve bu durumun maç öncesi atmosferin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Saran'ın bu duygusal anı, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.
TRİBÜNLERDEN DESTEK GELDİ
MAÇ ÖNCESİ GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU
Saran'ın pankarta verdiği tepki, maç öncesi atmosferin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Tribünlerden gelen destek, sosyal medyada da kısa sürede gündeme taşındı.