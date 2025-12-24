Haberler

Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu

Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu Haber Videosunu İzle
Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe–Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran için tribünlerde destek mesajı içeren bir pankart açıldı. Pankartı gören Saran'ın duygulandığı ve bu durumun maç öncesi atmosferin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Saran'ın bu duygusal anı, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi tribünlerde kendisi için açılan destek pankartını gördü.
  • Sadettin Saran'ın pankartı görünce duygulandığı ve yüz ifadesinin dikkat çektiği öğrenildi.
  • Tribünlerden gelen destek mesajı, maç öncesi atmosferde en çok konuşulan anlardan biri oldu ve sosyal medyada gündeme taşındı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe– Beşiktaş derbisi öncesinde kendisi için açılan pankartı görünce duygusal anlar yaşadı.

TRİBÜNLERDEN DESTEK GELDİ

Kadıköy'de oynanan karşılaşma öncesi tribünlerde Sadettin Saran'a destek mesajı içeren bir pankart açıldı. Pankartı gören Saran'ın, duygulandığı ve o anlarda yüz ifadesinin dikkat çektiği öğrenildi.

MAÇ ÖNCESİ GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Saran'ın pankarta verdiği tepki, maç öncesi atmosferin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Tribünlerden gelen destek, sosyal medyada da kısa sürede gündeme taşındı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı

Ankara'da düşen jetle ilgili gizemi aydınlatacak delil bulundu
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCan Reno:

içerde ağlarsın bol bol

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıReşat Töre:

Bu kokainci adamı yuhalıyacakları yerde alkışlıyorlar buda toplum olarak bir çıkmazda olduğumuzu gösteriyor, biraz onuru varsa istifa eder diğer tarafdan bahisci, şikeci takım kaptaninda sözleşmesinin sonlandırılması gerekir

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeko:

Adam Koko kullanmış şimdi ne olacak ......

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıemirhan tönel:

YAV ADAMIN KOKO KULLANMASINDAN BİZENE BURADA GELMİŞ HERKES AHLAK BEKÇİSİ OLMUŞ.ADAMIN PARASININ ÇEYREĞİ SİZDE OLSA NELER YAPCAĞINIZ MALUM.HÜKÜMET BÖYLE İŞLERİ MEDYAYA TAŞIYARAK VERGİLERİ ASGARİ ÜCRETİ MİLLETE GEÇİRDİ.GEÇMİŞ OLSUN HEPİNİZE

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Asgari zammı sil baştan değiştirdi! Bir grubun eli hayli rahatlayacak
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın

Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

İbretlik son! Esed'in komutanı kaçtığı ülkede öldürüldü
Afrika Uluslar Kupası'nda olay! Osimhen, Tanzanya maçında çıldırdı

Dün geceye damga vuran görüntü
İrem Derici, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci olayına kayıtsız kalamadı

Ünlü şarkıcı olan bitene kayıtsız kalamadı: Milletin yatak odası...
Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Asgari zammı sil baştan değiştirdi! Bir grubun eli hayli rahatlayacak
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın

Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Aşiret lideri, Ankara'nın göbeğinde oğlunu vurdu

Aşiret lideri, başkentin göbeğinde silahını çekip oğlunu vurdu