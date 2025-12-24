Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe– Beşiktaş derbisi öncesinde kendisi için açılan pankartı görünce duygusal anlar yaşadı.

TRİBÜNLERDEN DESTEK GELDİ

Kadıköy'de oynanan karşılaşma öncesi tribünlerde Sadettin Saran'a destek mesajı içeren bir pankart açıldı. Pankartı gören Saran'ın, duygulandığı ve o anlarda yüz ifadesinin dikkat çektiği öğrenildi.

MAÇ ÖNCESİ GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Saran'ın pankarta verdiği tepki, maç öncesi atmosferin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Tribünlerden gelen destek, sosyal medyada da kısa sürede gündeme taşındı.