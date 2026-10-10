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Beşiktaş, deplasmanda Beykoz Belediyespor'u 45-28 yenerek ligde 6. galibiyetini aldı

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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Beykoz Belediyespor'u 45-28 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip bu sonuçla ligde 6. galibiyetini alırken, Beykoz Belediyespor 5. yenilgisini yaşadı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Beykoz Belediyespor'u 45-28 mağlup etti.

THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, siyah-beyazlı takımın 24-13 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda farkı açan Beşiktaş, karşılaşmayı 45-28 kazandı.

Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, ligde 6. galibiyetini aldı. Beykoz Belediyespor ise 5. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA
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