Beşiktaş, David Jurasek ile Anlaşma Sağladı

Beşiktaş, David Jurasek ile Anlaşma Sağladı
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Beşiktaş, Benfica'dan sol bek David Jurasek ile prensip anlaşması yaptı. 24 yaşındaki futbolcu İstanbul'a geldi ve yarın sağlık kontrollerinin ardından imza atması bekleniyor.

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı David Jurasek, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Benfica forması giyen sol bek David Jurasek ile anlaşma sağladı. 24 yaşındaki oyuncu, ailesi ile birlikte Viyana'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul'a geldi. Çek futbolcuyu İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı. Basın mensuplarına kartal işareti de yapan futbolcu, kendisini bekleyen taraftarlarla da fotoğraflar çektirdi.

Jurasek, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

David Jurasek, yarın sağlık kontrollerinden geçerek, kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.

Geride bıraktığımız sezon Alman ekibi Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen Çek futbolcu, 22 maçta görev yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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