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Beşiktaş, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Alanya'ya gidecek.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve özel bir uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek.

Kaynak: AA / Spor

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