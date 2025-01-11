Üye Girişi
Haberler
Trump, göreve başlar başlamaz yapacağı ilk işi açıkladı

Trump, göreve başlar başlamaz yapacağı ilk işi açıkladı
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson Putin'e hakaret etti

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Putin'e ağır hakaretler
Birlikte şarkı da söylediler! İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı

İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı
ABD'deki yangında ünlülerin zarar gören lüks evlerinin fiyatları ortaya çıktı

İşte ABD'deki yangında kül olan o evlerin dudak uçuklatan fiyatları

Beşiktaş, Bodrumspor'u 2-1 ile Geçti

Beşiktaş, Bodrumspor'u 2-1 ile Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Bodrumspor'u 2-1 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı. Cher Ndour ve Ciro İmmobile'nin golleriyle öne geçen Beşiktaş, Bodrumspor'un son dakikada attığı golle maçı 2-1'lik skorla tamamladı.

(İSTANBUL)- Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Sipay Bodrum FK'yı TÜPRAŞ Stadyumu'nda ağırladı. Saat 19: 00'da başlayan maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı.

Beşiktaş 32. dakikada Cher Ndour'u ve 40. dakikada Ciro İmmobile'nin golüyle ilk yarıyı Bordumspor karşısında 2-0 üstün kapattı. Bodrumspor 90+4'te George Puşcaş'ın golüyle farkı 1'e indirdi. Bu gol aynı zamanda skoru da belirledi ve Beşikaş sahasında Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti.

Kaynak: ANKA / Spor
img

Cehenneme dönen bölgede dikkat çeken yapı! Hasar bile almadı
img

İşte en düşük fiyata alınabilecek sıfır otomobiller
img

Tülay Hatimoğulları süreci kaşımaya devam ediyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
VAR'da incelendi ama penaltı verilmedi: Herkes maçın bile önüne geçen bu pozisyonu tartışıyor

Herkes bunu tartışıyor! VAR'da incelendi ama penaltı verilmedi
Beşiktaş, Bodrum FK'yı sahasında 2-1 yendi

Kara Kartal'ın galibiyet hasreti bitti
'Şeriata uygun değil' diyerek avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti
Kanal İstanbul'un ilk köprüsü yükseliyor

Çılgın Proje Kanal İstanbul'da bir ilk yaşanıyor
DEM Parti heyetiyle görüşen Demirtaş'tan Öcalan'a destek, Kandil'e uyarı

Tutuklu Demirtaş'tan Öcalan'a destek, Kandil'e uyarı
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

Son Dakika Haberleri

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 11 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 11 Ocak İstanbul nöbetçi eczaneler… Beşiktaş-Bodrumspor maçı kaç kaç? Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Beşiktaş-Bodrumspor maçı canlı anlatım… Beşiktaş ilk 11'ler açıklandı! Bodrumspor-Beşiktaş maçının ilk 11'i kim? Beşiktaş-Bodrumspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Bodrumspor maçının ilk 11'de kimler var? BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Beşiktaş-Bodrumspor Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle! Gönül Dağı 161. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Mısır Tanrıları filmi izle! Mısır Tanrıları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.