Beşiktaş, Bodrumspor'u 2-1 ile Geçti

(İSTANBUL)- Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Sipay Bodrum FK'yı TÜPRAŞ Stadyumu'nda ağırladı. Saat 19: 00'da başlayan maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı.

Beşiktaş 32. dakikada Cher Ndour'u ve 40. dakikada Ciro İmmobile'nin golüyle ilk yarıyı Bordumspor karşısında 2-0 üstün kapattı. Bodrumspor 90+4'te George Puşcaş'ın golüyle farkı 1'e indirdi. Bu gol aynı zamanda skoru da belirledi ve Beşikaş sahasında Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti.