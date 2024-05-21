Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, İngiliz oyuncu Holly Winterburn'ü transfer etti
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, İngiliz oyuncu Holly Winterburn'ü 2024-2025 sezonu öncesi transfer etti. Winterburn, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan London Lions takımında oynadı.
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, İngiliz oyuncu Holly Winterburn'ü transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "2024-2025 sezonu öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş BOA Takımımız, Holly Winterburn'ü kadrosuna kattı." denildi.
Holly Winterburn, bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan İngiliz ekibi London Lions'ta görev yaptı.