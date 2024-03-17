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Beşiktaş BOA, Bursa Uludağ Basketbol'u mağlup etti

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Beşiktaş BOA, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 87-79 mağlup etti.

Salon: Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Can Mavisu, Safa Halit Çakır, Mustafa Çeltik

Bursa Uludağ Basketbol : Williams 21, Coulibaly 14, Eda Şahin 6, Wallace 15, Fluker 23, Gülfer Tokatlı, Efsun Çelik

Beşiktaş BOA: Evans 31, Krivacevic 14, Nogic 9, Melek Uzunoğlu 2, Li 28, Şuğranur Sönmez 3, Ceyda Conker

1. Periyot: 26-19

Devre: 38-40

3. Periyot: 55-67

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Beşiktaş BOA deplasmanda, Bursa Uludağ Basketbol'u 87-79 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

Basketbol Beşiktaş Uludağ Bursa Basketbol Spor Güncel Haberler

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