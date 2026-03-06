Haberler

Beşiktaş BOA: 91-83

Beşiktaş BOA: 91-83
Güncelleme:
SALON: Servet TazegülHAKEMLER: İbrahim Altıntaş, Ahmet Kemal Digilli, Metehan AlaçamÇBK MERSİN: Manolya Kurtulmuş 3, Büşra Akbaş 14, Asena Yalçın, Sinem Ataş 5, Juskaite 9, Sventoraite 6, Allen 13, Burke 20, Esra Ural Topuz 12, Yahupova 9, BEŞİKTAŞ: Pelin Bilgiç 14, Fasula 11, Ashaki 15,...

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: İbrahim Altıntaş, Ahmet Kemal Digilli, Metehan Alaçam

ÇBK MERSİN: Manolya Kurtulmuş 3, Büşra Akbaş 14, Asena Yalçın, Sinem Ataş 5, Juskaite 9, Sventoraite 6, Allen 13, Burke 20, Esra Ural Topuz 12, Yahupova 9,

BEŞİKTAŞ: Pelin Bilgiç 14, Fasula 11, Ashaki 15, Whitcomb 8, Meltem Yıldızhan 7, Toure 6, Gülşah Duman 3, İdil Saçalır 6, İlayda Güner 3, Özge Özışık 2, Okonkwo 8

1'İNCİ PERİYOT: 24-30

DEVRE: 51-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-59

Basketbol Kadınlar Süper Lig'i play-off çeyrek final ilk maçında ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA'yı konuk etti. Karşılaşmayı 91-83'lük skorla kazanan ÇBK Mersin seride 1-0 öne geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
