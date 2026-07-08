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Alexander Nübel, resmen Beşiktaş'ta

Alexander Nübel, resmen Beşiktaş'ta
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Beşiktaş, Bayern Münih'in Alman kalecisi Alexander Nübel ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Nübel, geçen sezon Stuttgart'ta kiralık olarak 49 maça çıktı.

Beşiktaş, Bayern Münih'in Alman kalecisi Alexander Nübel ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Siyah-beyazlılardan transferle ilgili yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Bayern Münih ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Alexander Nübel ile 3 yıllık (2028-29 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alexander Nübel'e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Nübel, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Almanya temsilcisi Stuttgart'ta 49 maçta görev aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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