Beşiktaş Basketbol Takımı'nda 6 Yabancı ile Ayrılık
Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı, Kelan Martin, Kyle Allman, Uros Plavsic, Dustin Sleva, Emanuel Terry ve Derek Needham ile yollarını ayırdığını duyurdu. Oyunculara katkılarından dolayı teşekkür edildi.
Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı'nda 6 yabancı oyuncuyla yollar ayrıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kelan Martin, Kyle Allman, Uros Plavsic, Dustin Sleva, Emanuel Terry ve Derek Needham ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Katkılarından dolayı 6 oyuncuya teşekkür edilirken, kariyerlerinin kalan bölümünde başarı dileğinde bulunuldu.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor