Beşiktaş Basketbol Takımı'nda 6 Yabancı ile Ayrılık

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Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı, Kelan Martin, Kyle Allman, Uros Plavsic, Dustin Sleva, Emanuel Terry ve Derek Needham ile yollarını ayırdığını duyurdu. Oyunculara katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı'nda 6 yabancı oyuncuyla yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kelan Martin, Kyle Allman, Uros Plavsic, Dustin Sleva, Emanuel Terry ve Derek Needham ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Katkılarından dolayı 6 oyuncuya teşekkür edilirken, kariyerlerinin kalan bölümünde başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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