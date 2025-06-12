Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, İstanbul Valisi Davut Gül'ü Ağırladı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'nda İstanbul Valisi Davut Gül'ü ağırladı. Ziyarette kulüp yöneticileri de yer aldı ve Adalı, Vali Gül'e Beşiktaş'ın simgesi olan kartal heykeli hediye etti.
BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'ndaki makamında İstanbul Valisi Davut Gül'ü ağırladı.
Ziyarette İkinci Başkan Hakan Daltaban, Genel Sekreter Uğur Fora, Yönetim Kurulu Üyeleri Toygun Batallı ve İbrahim Şafak Sağlam da yer aldı.
Başkan Serdal Adalı, ziyaretin sonunda İstanbul Valisi Davut Gül'e Beşiktaş'ın simgesi olan kartal heykeli hediye etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor