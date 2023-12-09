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Beşiktaş Başkanı Quaresma ve Atiba'ya plaket verdi

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, İkinci Başkan Hüseyin Yücel ve son seçimde başkanlığa aday olan Serdal Adalı, Fenerbahçe derbisi öncesi eski futbolcular Ricardo Quaresma ile Atiba Hutchinson'a plaket verdi.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, İkinci Başkan Hüseyin Yücel ve son seçimde başkanlığa aday olan Serdal Adalı, siyah-beyazlıların eski futbolcuları Ricardo Quaresma ile Atiba Hutchinson'a, Fenerbahçe derbisi öncesi plaket verdi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Bu zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlıların iki eski futbolcusu Ricardo Quaresma ve Atiba'ya teşekkür plaketi verildi. Başkan Hasan Arat, İkinci Başkan Hüseyin Yücel ve son seçimdeki başkan adayı Serdal Adalı, karşılaşma öncesi sahada iki futbolcuyla bir araya gelerek plaketlerini takdim etti.

Plaket töreninde Quaresma ve Atiba'nın çocukları da yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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