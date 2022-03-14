Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sürpriz karar! Maçın ortasında stadı terk etti

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride kapatırken, protokol tribününde mücadeleyi Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile izleyen Ahmet Nur Çebi de devrenin bitimiyle birlikte stattan ayrıldı.

AHMET NUR ÇEBİ MAÇIN KALANINI OTELDE SEYRETTİ

Karşılaşmanın bitmesini beklemeyen Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'ndan Sorumlu Genel Kurul Üyesi Serhan Çetinsaya'nın sahibi olduğu otele geçti. Galatasaray Stadı'nın hemen alt tarafında bulunan otele geçen Çebi, karşılaşmanın devamını burada takip etmeye karar verdi.

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