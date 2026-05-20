Beşiktaş Başkanı Adalı, UEFA Başkanı Ceferin ile buluştu
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, UEFA Avrupa Ligi finali için İstanbul’da bulunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi ve görüşme sonunda Ceferin’e isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.
Kulübün açıklamasına göre başkan Adalı, bu akşam Beşiktaş Park'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi final müsabakası için İstanbul'a gelen UEFA Başkanı Ceferin ile buluştu.
Kaynak: AA / Metin Arslancan