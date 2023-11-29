Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, yönetim kurulu listesini divan kuruluna teslim etti

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı'na yönetim kurulu listesini teslim etti. Seçim öncesi açıklamalarda bulunan Adalı, Beşiktaş için şanına yakışır bir seçim geçirmeyi umduğunu belirtti.

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, yönetim kurulu listesini Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti.

Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul öncesi başkan adayları, yönetim listesini divan kuruluna teslim etti. İlk olarak Beşiktaş Divan Kurulu'na gelen Serdal Adalı ve yönetim kurulu, listesini Beşiktaş Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar'a teslim etti. Listesini teslim ettikten sonra açıklamalarda bulunan Serdal Adalı, "İnşallah Beşiktaş'ın adına şanına yakışır bir seçim geçiririz. Hasan Bey'e de başarılar diliyorum. Tüm camiaya sevgi saygılarımı iletiyorum" şeklinde konuştu.

Başkan adayı Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Metin Keçeli

Hakan Daltaban

Uğur Fora

Orhan Özalp

Ufuk Akçiğit

Çağatay Abraş

Kaan Kasacı

Aykan Aydın

Yedek

Atilla Bingöl

Melih Aydoğdu

Hazal Kalkavan Karahan

Mustafa Mollaoğlu

Mahir Kaplan - İSTANBUL