Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, Süleyman Seba Anısına Yapılan Maçı İzledi
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Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Süleyman Seba'nın anısına düzenlenen hazırlık maçını Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı protokolden takip etti.
Beşiktaş'ın başkan adayı Serdal Adalı, Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Süleyman Seba'nın anısına gerçekleştirilen hazırlık maçını protokolden takip etti.
Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Süleyman Seba'nın anısına Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanan Sakaryaspor-Beşiktaş maçını siyah-beyazlı ekibin başkan adayı Serdal Adalı da izledi. Adalı, karşılaşmayı protokolden takip etti. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor