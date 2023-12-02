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Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, tezahüratlarla karşılandı

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Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, olağan idari ve mali genel kurulda siyah-beyazlı kongre üyeleri tarafından tezahüratlarla karşılandı. Olağan idari ve mali genel kurula Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat da katıldı. Arat'ın salona girdiği anda siyah-beyazlı kongre üyeleri, alkış ve tezahüratlarda bulundu.

- Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, tezahüratlarla karşılandı

İSTANBUL - Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, olağan idari ve mali genel kurulda siyah-beyazlı kongre üyeleri tarafından tezahüratlarla karşılandı.

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul öncesi gerçekleştirilen olağan idari ve mali genel kurul, Akatlar Spor Kompleksi'nde başladı. Olağan idari ve mali genel kurula Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat da katıldı. Arat'ın salona girdiği anda siyah-beyazlı kongre üyeleri, alkış ve tezahüratlarda bulundu.

Hasan Arat, salona girişinden sonra kongre üyelerini selamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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