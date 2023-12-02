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Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat Tezahüratlarla Karşılandı

2 Aralık 2023 11:07 Son Güncelleme: 11:09 Abone Ol

Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, olağan idari ve mali genel kurulda siyah-beyazlı kongre üyeleri tarafından tezahüratlarla karşılandı. Olağan idari ve mali genel kurula katılan Arat, kongre üyelerine selamlama yaptı.