Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat Tezahüratlarla Karşılandı
Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, olağan idari ve mali genel kurulda siyah-beyazlı kongre üyeleri tarafından tezahüratlarla karşılandı. Olağan idari ve mali genel kurula katılan Arat, kongre üyelerine selamlama yaptı.
Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, olağan idari ve mali genel kurulda siyah-beyazlı kongre üyeleri tarafından tezahüratlarla karşılandı.
Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul öncesi gerçekleştirilen olağan idari ve mali genel kurul Akatlar Spor Kompleksi'nde başladı. Olağan idari ve mali genel kurula Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat da katıldı. Arat'ın salona girdiği anda siyah-beyazlı kongre üyeleri Arat'a alkış ve tezahüratlarla destek verdi.
Beşiktaşlı kongre üyelerinin tezahüratlarının ardından Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, kongre üyelerini selamladı. - İSTANBUL