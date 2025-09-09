Haberler

Beşiktaş, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Süper Lig'in beşinci haftasında karşılaşacağı Başakşehir FK maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik çalışmalarla gerçekleştirildi.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in beşinci haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 11: 30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Mide bulandıran iddia, sokağı savaş alanına çevirdi

Mide bulandıran iddia, sokağı savaş alanına çevirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanlar duyurdu! Zinedine Zidane, Fenerbahçe'yi reddetti

Görüşmeyi açıkladılar! Zidane'dan Fenerbahçe'ye olay cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.