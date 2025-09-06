Beşiktaş, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 5'inci haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıyla tamamlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor