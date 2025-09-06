Haberler

Beşiktaş, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Güncelleme:
Beşiktaş, Süper Lig'in 5'inci haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıyla tamamlandı.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 5'inci haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
