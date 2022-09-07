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Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

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Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 sonrası koşu, pas ve taktik çalışmayla tamamlandı.

Öte yandan Rachid Ghezzal çalışmalarını salonda sürdürdü.

Beşiktaş, M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00 ve 13.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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