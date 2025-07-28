Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov ile Yollarını Ayırdı

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Beşiktaş Kulübü, Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'un Dinamo Moskova'ya transfer olduğunu açıkladı. Zaynutdinov, siyah-beyazlı formayla 49 maçta oynadı ve 1 gol attı.

Beşiktaş Kulübü, Bakhtiyor Zaynutdinov'la yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Bakhtiyor Zaynutdinov'un nihai transferi hususunda Dinamo Moskova Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bakhtiyor Zaynutdinov'a kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Beşiktaş'ın 2023-2024 sezonunda transfer ettiği 27 yaşındaki Kazak futbolcu, siyah-beyazlı formayla 49 resmi maçta bir kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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