Beşiktaş, Aytuğ Batur Kömeç'le profesyonel sözleşme imzaladı - Haberler

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Beşiktaş, Aytuğ Batur Kömeç'le profesyonel sözleşme imzaladı

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Beşiktaş, Aytuğ Batur Kömeç'le profesyonel sözleşme imzaladı

Beşiktaş Kulübü, 2004 doğumlu genç oyuncu Aytuğ Batur Kömeç ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, 2004 doğumlu genç oyuncu Aytuğ Batur Kömeç ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2016 yılından bu yana gelişimini futbol akademimizde sürdüren 2004 doğumlu defans oyuncusu Aytuğ Batur Kömeç ile profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Aytuğ Batur Kömeç'e başarılar dileriz." denildi.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Beşiktaş, Futbol, Spor, Haberler

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