Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Galibiyet Hüsranı Yaşıyor
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup olarak bu sezon henüz galibiyet alamadı. İlk haftada da Ajax'a 4-0 kaybeden Siyah-beyazlılar, lig aşamasında zor günler geçiriyor.
UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş, bu sezon henüz turnuvada galibiyetle tanışamadı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında sahasında Alman takımı Eintracht Frankfurt'a 3-1 kaybetti. Siyah-beyazlılar, turnuvanın ilk haftasında da Hollanda deplasmanında Ajax'a 4-0 yenilmişti. Kartal, play-off turunda deplasmanda 3-3 berabere kaldığı müsabakanın rövanşında evinde 5-1 galip geldiği Lugano karşılaşmasının ardından turnuvanın lig aşamasında henüz galibiyet alamadı. - İSTANBUL