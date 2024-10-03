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Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Galibiyet Hüsranı Yaşıyor

Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Galibiyet Hüsranı Yaşıyor
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup olarak bu sezon henüz galibiyet alamadı. İlk haftada da Ajax'a 4-0 kaybeden Siyah-beyazlılar, lig aşamasında zor günler geçiriyor.

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş, bu sezon henüz turnuvada galibiyetle tanışamadı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında sahasında Alman takımı Eintracht Frankfurt'a 3-1 kaybetti. Siyah-beyazlılar, turnuvanın ilk haftasında da Hollanda deplasmanında Ajax'a 4-0 yenilmişti. Kartal, play-off turunda deplasmanda 3-3 berabere kaldığı müsabakanın rövanşında evinde 5-1 galip geldiği Lugano karşılaşmasının ardından turnuvanın lig aşamasında henüz galibiyet alamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Eintracht Frankfurt Beşiktaş Futbol Dünya Spor

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