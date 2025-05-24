Beşiktaş, Arsenal'in dinamosunun peşinde! İlk görüşme olumlu

Beşiktaş, Arsenal'in dinamosunun peşinde! İlk görüşme olumlu
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Beşiktaş, Arsenal ile sözleşme yenilemeyecek olan yıldız orta saha Thomas Partey'i kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaşlı yöneticilerin Partey ile yaptığı ilk görüşme olumlu geçti. Partey'in transferi için Fenerbahçe de geçtiğimiz sezonlarda uzun süre girişimde bulunmuş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Gelecek sezon ligde mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, Arsenal'de forma giyen Thomas Partey için harekete geçti.

The Mirror Gazetesi'nde yer alan habere göre; Beşiktaş, Arsenal ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldız orta saha oyuncusu Thomas Partey için girişimlere başladı. Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki Partey için için menajerine şartlarını sordu.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU

Haberin devamında, Siyah-beyazlı yönetimin Partey için yapılan ilk görüşmede olumlu sonuçlar aldığı belirtildi. 1.85 boyundaki dinamoya Beşiktaş'ın dışında İspanya, İtalya ve Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgilendi aktarıldı.

SÖZLEŞMESİNİ YENİLEMEDİ

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde kalan Partey, haziran ayında sona erecek sözleşmesini henüz yenilemedi. Deneyimli oyuncunun sezon sonunda Arsenal'den ayrılması bekleniyor. Bu sezon Arsenal ile 51 maça çıkan Partey, 4 gol ve 3 asistlik skor katkısında bulundu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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