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Beşiktaş, Trossard KAP'a bildirdi

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Beşiktaş, Arsenal'de forma giyen Leandro Trossard'ın transferi için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

BEŞİKTAŞ, Leandro Trossard'ın transferi için oyuncunun kendisi ve kulübü Arsenal ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar; Kassoum Ouattara, Alexander Nübel, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar ve Salih Özcan'ın ardından Leandro Trossard'ı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Trossard'ın transferi için oyuncunun kendisi ve kulübü Arsenal ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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