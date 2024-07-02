Kara Kartal'ı tutabilene aşk olsun! Beşiktaş, Anderson Talisca'yı bonservisiyle alıyor
Beşiktaş, Al-Nassr'ın yıldızı Anderson Talisca'yı transfer etmek için bir kez daha harekete geçti. Talisca'nın bonservis bedeli olarak Al-Nassr'ın 13 milyon euro talep ettiği, Beşiktaş'ın da eski futbolcusunu yeniden renklerine bağlamak için temaslarını sıklaştırdığı kaydedildi.
Süper Lig'de bu sezon güçlü bir kadro kurarak mücadele etmeye hazırlanan Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
TALİSCA GÜNDEMDE
Siyah-beyazlılar, eski futbolcusu Anderson Talisca'yı yeniden renklerine bağlamak için temaslarını sıklaştırdı. Suudi Arabistan takımı Al Nassr'dan ayrılmak isteyen yıldız futbolcunun 2026'ya kadar sözleşmesi devam ediyor.
BONSERVİSİ 13 MİLYON EURO
Hürriyet'in haberine göre, Talisca'nın takımda kalması için fazla da uğraş vermeyen Al Nassr'ın yıldız futbolcuya 13 milyon euro değer biçtiği ve Beşiktaş'ın da bu transferi bitirebileceği kaydedildi.